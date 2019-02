Moundir, sa fille hospitalisée en urgence : "C'est un crève-coeur"

Coup dur pour Moundir et son épouse Inès. Il y a quelques jours, l'ancien candidat de Koh-Lanta s'est envolé pour Dubaï avec sa femme et leur fille Aliya (3 ans), dans le cadre d'un tournage de 24 heures. Et très vite, le séjour a viré au cauchemar.

La petite fille a été hospitalisée en urgence comme l'a confié son papa en story Instagram, lundi 18 février 2019. "Ma fille s'est fait hospitaliser. (...) Elle a eu un gros souci. Elle a chopé la grippe A à Dubaï. Elle est sur un traitement de cinq jours et à cause du traitement, elle a chopé une pneumonie au thorax. Il a fallu l'emmener aux urgences à l'hôpital", a confié l'animateur de W9 de 45 ans. Il a ensuite révélé que la rapatrier en France était "trop dangereux". Ils se sont donc rendus à l'Emirate Hospital.

Le souci ? Il a fallu attendre le transfert de la prise en charge à Dubaï. Et, en attendant que l'argent soit viré, Aliya n'a pas eu le droit à une chambre : "Ici, t'es malade, t'as pas d'oseille, tu restes au rez-de-chaussée. Ils ont le même système que les Américains. Elle va donc devoir être transfusée, c'est un crève-coeur pour moi car je sais qu'elle a peur, comme moi, des piqûres."

Après six heures d'attente, Moundir et sa femme ont enfin pu obtenir une chambre pour leur merveille. Aliya a donc enfin pu avoir son traitement qui durera quarante-huit heures. Une fois qu'elle ira mieux, tous pourront faire leur retour en France.