Moundir : Son pire moment avec sa femme Inès !

Actuellement, Moundir fait le show dans son émission Moundir et les apprentis aventuriers 3 (W9). À cette occasion, Purepeople l'a rencontré afin de revenir sur son aventure, mais également le soumettre à notre interview "Around the world".

Ainsi a-t-on appris que son pire voyage était celui à l'île Maurice : "Avion pourri, hôtel pourri et un organisateur pourri. Ça a été le pire moment pour ma femme [Inès, NDLR] et moi. Heureusement que les gens ont été exceptionnels avec nous." Moundir a également évoqué son premier amour de vacances, ainsi que la personnalité avec laquelle il n'aimerait pas partir au soleil.

Et, quand on lui a demandé ce qu'il était prêt à faire pour ne pas mourir de faim et de soif, le papa d'Aliya (2 ans et demi) a répondu : "Je suis prêt à tout faire." Moundir nous a ensuite chanté la chanson qui lui inspire les vacances. Une vidéo à retrouver dans notre diaporama.

