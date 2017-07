Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat et sosie d'acteur : "J'en ai pleuré de rire"

Jonathan Cohen a le vent en poupe, et pas seulement au sein du gouvernement. Irrésistible en compagnon de Marina Foïs dans Papa ou maman 2 ou encore frère de Florence Foresti dans De plus belle, il sera à l'affiche de la comédie de Fabrice Eboué CoeXister en octobre. L'histoire délirante d'un producteur de musique à la dérive qui décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu'il recrute sont loin d'être des saints...