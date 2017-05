Un bonheur partagé par la mère d'Isaac qui a elle aussi écrit sur Twitter : "Toujours un bonheur de te retrouver, une amitié sans faille. Bon Retour et des baisers de nous."

Sandrine Diouf et son fils rendent régulièrement hommage à Mouss. Notamment tous les 7 juillet, jour et mois de sa mort. Il y a dix mois, la mère d'Isaac écrivait ainsi sur Twitter : "1h50 #7juillet2012 #4ans tu me manques tellement #toujours #moussdiouf #monamour."