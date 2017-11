Mulan au cinéma : Découvrez le visage de la bombe que Disney a choisie !

Prévue pour 2019, l'adaptation en prise de vues réelle de Mulan a trouvé sa star. Disney a porté son choix sur une star chinoise, Liu Yifei. La jeune actrice et chanteuse a été choisie parmi plus de 1000 candidates. L'équipe de directeurs de casting s'est rendue sur les cinq continents à la recherche de la perle rare, qui devait avoir des aptitudes pour les arts martiaux, parler anglais et avoir l'attitude d'une reine !

Cette perle, ils l'ont trouvée dans la personne de Liu Yifei, 30 ans. Innocence incarnée, visage d'ange, elle peut se targuer d'avoir déjà une jolie expérience. En Chine, elle est une star après avoir pris part à des films tels que A Chinese Ghost Story, Once Upon a Time, mais aussi Le Royaume interdit, un blockbuster sino-américain porté par Jackie Chan et Jet Li. On l'a également recroisée en 2015 dans Ip Man 3.

Attendue dans une autre grosse production hollywoodienne avec Samuel L. Jackson, Liu Yifei est bien entendu bilingue chinois-anglais, c'est une sportive qui a l'habitude des cascades et une égérie de beauté. Elle collabore en effet régulièrement avec Dior, mais aussi avec les marques Tissot et Garnier.

Pas de polémique en vue donc pour Disney, qui avait essuyé des critiques l'an dernier, lorsque la rumeur courait que le premier rôle reviendrait à des acteurs blancs, possiblement Jennifer Lawrence et Zac Efron. Selon des bruits de couloir, le scénario devait changer : exit l'histoire de la jeune fille chinoise qui décide de se faire enrôler à la place de son père malade dans l'armée afin de battre les Huns, place à un homme de type caucasien, un jeune commerçant européen obsédé par l'argent qui s'engagerait dans l'armée de l'empereur de Chine uniquement pour séduire une belle jeune femme.

Mais la production s'était empressée de rétablir la vérité. Assurant que ces scripts préparatoires n'avaient pas été retenus, elle avait indiqué que les personnages originaux seraient respectés et que des acteurs chinois seraient bien choisis pour cette adaptation en live-action du chef-d'oeuvre Disney sorti en 1999 et porté par les voix de Ming-Na et Eddie Murphy.