Muriel Hurtis et Vincent Parisi parents : Leur petit ange est né !

La publication de ce faire-part de naissance a attiré des centaines de messages de félicitations, dont celles de personnalités proches de Vincent Parisi : les chanteurs Merwan Rim (qu'on retrouve occasionnellement sur la chaîne sportive), Aurélie Konate et Axel Tony, l'ex-Miss France Flora Coquerel, l'ancien double finaliste de Koh-Lanta Claude, l'animatrice Karima Charni...

Sans oublier, bien sûr, des membres de sa famille de sang (Jérémy et Mélanie) et de sa famille de télé : Smaïl Bouabdellah, le sympathique maître de cérémonie du Total Régal footballistique sur BeIN Sports, lui a souhaité plein de bonheur, à l'instar de toute l'équipe du magazine Happy Sports, où la naissance avait été annoncée au préalable. Et même les : "C'est avec un très, très grand plaisir que je vous annonce la naissance du petit Gabriel - ça me fait des frissons quand je le dis -, le petit bébé, le fils de Vincent Parisi. Ouiiiiii, c'est trop mignon, félicitations à Vincent et Muriel. Gros coeur sur Gabriel, on lui souhaite la bienvenue et une belle vie", avait révélé avec beaucoup d'enthousiasme Vanessa Le Moigne, pétillante animatrice de BeIN Sports et aux commandes de Happy Sports, au son de Gabrielle de Johnny Hallyday.

Devenue maman elle-même il y a quelques mois, la jeune femme révélait même le poids du petit Gabriel à la naissance, non sans esprit de compétition : "Moi, mon fils il va lui mettre la pâtée, c'est sûr. Bah eh, 2,7 kilos, le mien il faisait 4,5 kilos à la naissance, il était même plus lourd que celui de Tony Yoka [papa d'un petit Ali, NDLR] !"

Vincent Parisi n'a pas manqué de remercier ses amis pour ce message personnel et cette liesse : "Merci à ma Team Happy Sports beIN SPORTS France . Pour notre petit Gabriel Parisi-Hurtis / 21-12-17", a écrit le gentil colosse d'1m95 en partageant la séquence vidéo.