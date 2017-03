Muriel Robin accro aux antidépresseurs : "Si j'arrête, j'ai envie de mourir..."

Trahie par son ami Sébastien Thierry – qui a adapté sa pièce Momo au cinéma en confiant son rôle à Catherine Frot – et malmenée par la vie en ville, Muriel Robin a fait le choix de la campagne ! Dans une récente interview pour Télérama, rapportée par nos confrères de Gala, l'humoriste a confié qu'elle allait prochainement quitter Paris pour s'installer au calme avec sa compagne, la comédienne Anne Le Nen, leur chat et leur chien.

"A Paris, je suis enfermée dans un appartement, la vie passe et je n'en fais rien, les gens sont fous, c'est d'une violence la ville, j'ai de plus en plus de mal...", a-t-elle expliqué. Ce qui justifie, en partie, le choix de la comédienne d'utiliser les antidépresseurs comme une béquille.

"Je suis sous anti­dé­pres­seurs, mais je pense que c'est moi qui suis normale, ça m'étonne que les gens arrivent à supporter cette vie sans rien prendre ! Moi je ne peux pas. Si j'arrête, j'ai envie de mourir, tout m'agresse. J'ai d'ailleurs voulu m'offrir ça pour Noël, tout arrêter. Oh ! La ! la !, la catastrophe, au secours, je vais dans le mur direct ! La société : Je ne suis pas équipée pour, je n'ai pas tous les outils", a-t-elle ajouté.

Il n'y a pour l'instant que dans sa maison en Corse que Muriel Robin se sent bien. Mais, son prochain déménagement pourrait bien changer la donne. A 61 ans, la remplaçante de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs 2 va s'entourer de "deux biquettes, deux ânes, deux petites vaches et quatre poules", pour se remettre de ses émotions.

Ce changement de vie s'accompagne d'une reconversion professionnelle puisque, motivée par son dernier reportage qui l'a conduite à la rencontre des bonobos, Muriel Robin a décidé de reprendre ses études afin de devenir vétérinaire. On lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle formation !

Coline Chavaroche