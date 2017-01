Muriel Robin et Michèle Laroque s'aiment depuis 20 ans et le clament !

Depuis plusieurs mois, le spectacle Ils s'aiment depuis 20 ans cartonne sur scène et France 2 a ainsi fait le choix de diffuser la version 100% féminine du show avec Muriel Robin et Michèle Laroque (intitulée Elles s'aiment depuis 20 ans), le 7 janvier à 20h50. L'occasion pour les deux comédiennes, qui jouent en alternance avec Pierre Palmade, de se confier...

Amies depuis les années 1980, Muriel Robin et Michèle Laroque n'avaient toutefois jamais eu l'occasion de monter sur les planches ensemble. Alors que le spectacle, façon best of des trois précédents, allait revenir sous les projecteurs, c'est Michèle Laroque qui a proposé à sa complice de former un couple lesbien. "J'y tenais absolument", clame-t-elle d'ailleurs dans Gala. Mais il n'était pas question de militantisme, juste de plaisir de jouer et de se donner la réplique. "Je suis hétérosexuelle, et je n'ai rien à défendre, si ce n'est la liberté de vie, la liberté de choix (...) Au bout de deux minutes, on y voit un couple, et juste un couple", précise-t-elle. "Si on peut aider des gens en montrant un couple de filles à la télévision le samedi soir à 20h50, tant mieux. Je ne suis pas militante, mais c'est une façon de faire avancer la cause des sexualités différentes", affirme Muriel Robin.

La comédienne, qui poussait récemment un coup de gueule sur Facebook, estime à juste titre "qu'un couple est un couple. La mauvaise foi est la même, la passion aussi. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai les deux dans ma vie", dit-elle dans Télé Poche. Cependant, ce couple-là est quand même plus explosif que lorsqu'il est joué avec Pierre Palmade comme le reconnaît Muriel Robin. "Moi, j'ai des chevaux sous le capot et Michèle aussi. Nous, on est à 24 volts, Pierre est resté à 12 volts", dit-elle à Télé Câble Sat. Les deux copines vont pousser plus loin leur collaboration professionnelle puisqu'elles vont tourner au cinéma le film Mariage pour toutes, attendu en 2018. Ce projet se fera avec la "bénédiction" de Pierre Palmade, lequel est "ravi", affirme Muriel Robin à Gala.

Thomas Montet

Elles s'aiment depuis 20 ans, samedi 7 janvier 2017 sur France 2 à 20h50.