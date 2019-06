Muriel Robin évoque Pierre Palmade : "J'ai souvent eu peur pour sa vie..."

De retour sur scène en septembre 2019 avec le spectacle Et pof !, Muriel Robin retrouve Pierre Palmade pour "réarranger" ses sketchs cultes comme L'Addition et Le Noir. Dans une longue interview au Parisien, elle évoque son bonheur de retrouver son complice pour écrire. Elle donne également de ses nouvelles.

Le 11 avril, Pierre Palmade avait été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour "viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui". Son accusateur a vite reconnu avoir menti et sera jugé en octobre en correctionnelle pour "usage de stupéfiants" et "dégradations". L'humoriste de 51 ans a quant à lui été condamné à une simple amende de 1500 euros pour usage et acquisition de stupéfiants (cocaïne). Dans un court communiqué, il déclarait : "Après 48 heures un peu dingues où j'ai fait les frais d'une mauvaise rencontre, je compte bien me remettre au travail et retrouver mon humour le plus vite possible. Il ne doit pas être bien loin. Amicalement, Pierre."

C'est donc auprès de Muriel Robin qu'il retrouve son humour et elle en est très heureuse. "Pierre va très bien, révèle-t-elle dans Le Parisien. Il se montre très courageux pour se séparer de ses démons... J'ai souvent eu peur pour sa vie, mais il est en train d'y arriver. Je l'adore. Ça faisait près de vingt ans qu'on n'avait pas écrit ensemble, et c'est reparti comme avant. Retrouver ça, c'est top. On se dit qu'on aurait pu en faire des choses ensemble, écrire des films..." Et l'humoriste de terminer en beauté : "Faut juste se lancer. On ne sera pas plus mauvais que les autres, il y a tellement de daubes à l'écran."

Dans cette même interview, Muriel Robin n'est pas tendre avec Gad Elmaleh, accusé de plagiat, et dont elle trouve la défense "bizarre" et se demande : "Pourquoi il n'admet pas simplement ?"

Et pof ! sera joué au théâtre de la Porte-Saint-Martin du 24 au 28 septembre prochains.