Muriel Robin main dans la main avec sa chérie Anne Le Nen pour une belle expo

Avec un jour d'avance, les people ont donc eu droit à une visite privée de l'exposition Quand le masque tombe de Stéphane de Bourgies, installée sur le toit de la Grande Arche de La Défense. Ce sont presque 40 ans de carrière qui sont exposés sur les 1200 m² de l'espace culturel, pour la rétrospective consacrée au portraitiste international.

Lors de ce vernissage, on a ainsi pu voir plusieurs personnalités, dont beaucoup avaient déjà été prises en photo par Stéphane de Bourgies. Il fallait ainsi compter sur la présence de Muriel Robin main dans la main avec son amoureuse la comédienne Anne Le Nen, Caroline Vigneaux, Jeff Panacloc, Pierre Hermé et sa femme Valérie, l'ancien ministre Bernard Cazeneuve et sa femme Véronique, Pauline Lefèvre, Frédéric Lopez ou encore Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, Sandrine Quétier, Gabrielle Lazure, Greg Zlap (Greg Szlapczynski), Geoff Dugmore, Alain Lanty, Richard Orlinski, Cendrine Dominguez, Christophe Michalak et sa femme Delphine McCarty, Alain Joyandet, le DJ Bob Sinclar, Patrick Timsit, François-Xavier Demaison et sa compagne Anaïs Tihay, le professeur David Khayat...

Pour cette exposition, Stéphane de Bourgies est remonté à ses premières années photo, à la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, pour sélectionner environ 200 portraits parmi les milliers en sa possession et permettre aux visiteurs de s'immerger dans les regards de ses modèles, qu'ils soient hommes d'affaires, chefs cuisiniers, mannequins, acteurs, chanteurs ou encore anonymes. L'espace culturel du toit de la Grande Arche va ainsi prendre des allures de galerie des portraits. Il s'agit de la plus grande exposition consacrée à ce jour à cet artiste qui revendique la force de son vécu pour réaliser ses images. Les 200 photos seront présentées sur plusieurs formats, à découvrir après la montée en ascenseur panoramique au 35e étage de la Grande Arche de la Défense, sous le rooftop panoramique.

Rendez-vous à 110 mètres de hauteur du mercredi 13 mars au dimanche 26 mai 2019 !