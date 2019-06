Muriel Robin, pas tendre avec Gad Elmaleh : "Ça s'appelle du vol intellectuel"

En septembre 2019, Muriel Robin reprendra ses sketchs cultes au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Ce lundi 24 juin dans Le Parisien, l'humoriste évoque les accusations de plagiat dont Gad Elmaleh a fait l'objet par le compte Twitter et la chaîne YouTube CopyComic auxquels Kheiron a admis avoir filé un coup de main.

"Alors là, ça s'appelle du vol intellectuel. Je n'ai rien contre ceux mis en cause, mais Gad, par exemple, pourquoi il n'admet pas simplement ? Elle est bizarre, sa défense, dire que ça appartient à tout le monde, que c'est de l'observation. Non, ce n'est pas bien de dire ça. Ce n'est pas vrai, pas le même geste, le même mot, le même truc, non ! Je ne devrais pas vous dire ça, mais je m'en fous, je suis libre et je suis bien devant mon miroir."

Face aux accusations de plagiat, Gad Elmaleh s'est défendu en deux temps. D'abord dans la peau de son personnage culte Chouchou et ensuite lors d'une interview accordée à Nikos Aliagas sur Europe 1 : "Les observations populaires, qui sont présentes dans nos vies, sont les prémices d'un bout comique en stand-up, a-t-il expliqué. Si je vous dis : 'Est-ce que vous avez déjà mis un truc dans le micro-onde, vous l'avez fait chauffer, au bout de quatre minutes vous le ressortez, le plat est brûlant et l'intérieur est froid ?' Ce n'est pas une invention. Mais c'est un point de départ pour écrire un petit sketch. On a compté à peu près 14 humoristes, des Français, des Anglais, des Écossais [qui ont fait la même observation, NDLR] et ce n'est pas la même vanne. C'est une observation qui n'appartient à personne. Après, libre à toi de dire ce que tu veux là-dessus."

Le "règne de la vanne", c'est justement ce que Muriel Robin n'aime pas dans l'humour d'aujourd'hui : "Ça manque d'écriture, le stand-up n'est pas un art pour moi. C'est le règne de la vanne, ça m'ennuie. La vanne c'est une anecdote, et on fait des spectacles d'anecdotes mises bout à bout. C'est dommage.... Même les plus connus sont tombés dans les vannes."

Dans son nouveau spectacle, Muriel Robin reprendra ses sketchs comme La Réunion de chantier et L'Addition. Des sketchs réarrangés avec son complice de toujours Pierre Palmade : "Je me donne cette fois la liberté d'improviser, confie-t-elle dans Le Parisien. Mes spectacles, c'est de l'horlogerie, et ce n'est pas toujours rigolo pour moi. Avec Pierre Palmade, nous allons écrire entre les sketchs, voir si on peut tirer tel ou tel fil. Il faut que je sois moins sage." Le spectacle s'appelle Et pof ! et sera joué du 24 au 28 septembre seulement.