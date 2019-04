Muriel Robin, sa compagne Anne Le Nen, Alain Delon... Soirée avec "Des gens bien"

Le cinéma français est à l'honneur en ce début du mois d'avril avec la sortie de plusieurs films ce 3 avril : Mon inconnue avec François Civil et Joséphine Japy, Chamboultout avec Alexandra Lamy et José Garcia, La lutte des classes avec Leïla Bekhti et Édouard Baer et Ramzy Bedia ou encore Des gens biens.

Réalisateurs de ce dernier film, Bruno Lopez et Emmanuel Vieilly incarnent également les rôles principaux de Gabriel et Raphaël, deux braqueurs du dimanche qui s'enfuient en prenant accidentellement en otage Paloma, une fillette de 8 ans. Ce rôle a été confié à Paloma Lopez, la fille de Bruno Lopez. Très rapidement, les deux braqueurs découvrent que celle qu'ils ont embarquée avec eux est une enfant battue par ses parents et qu'elle dialogue avec un ami imaginaire, Paco. Confrontés au dilemme de savoir s'il faut ou non la rendre, ils sont aidés par Rose (Anne Le Nen), la soeur de l'un des deux braqueurs.

La veille de la sortie du film le 2 avril, tout le casting s'est retrouvé dans le cinéma parisien Gaumont-Opéra pour l'avant-première, plusieurs invités de prestige ayant fait le déplacement. Anne Le Nen a pu compter la présence de celle qui partage sa vie amoureuse depuis plusieurs années, Muriel Robin. Le couple a reçu le soutien d'Alain Delon mais aussi de Line Renaud, une amie de longue date de Muriel Robin.

L'acteur Clovis Cornillac et sa femme Lilou Fogli, le producteur Orlando, le comédien Michel Bouquet et sa femme Juliette Carré, l'humoriste et imitateur Michaël Gregorio ont également tous assisté à l'avant-première marquée de belles complicités.