Murielle Bolle, grand-mère à 49 ans : "Ma petite-fille, la prunelle de mes yeux"

Murielle Bolle livre sa version de l'histoire. Dans Briser le silence (éditions Michel Lafon, paru le 8 novembre 2018), celle qui est l'un des personnages clés de l'affaire Grégory revient pour la première fois sur trente années de calvaire lors desquelles elle a notamment été mise en examen, en juin 2017, pour "enlèvement suivi de mort". Des accusations qui ont été annulées en mai dernier pour vice de procédure.

Pour rappel, Murielle Bolle a tout juste 15 ans lorsque le petit Grégory Villemin est retrouvé mort. Durant son interrogatoire, où elle affirme qu'elle a été poussée à bout par les gendarmes, elle incrimine son beau-frère Bernard Laroche, l'époux de sa soeur Marie-Ange et le cousin de Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. Deux jours plus tard, elle se rétracte. Cinq mois plus tard, Jean-Marie Villemin abat Bernard Laroche d'un coup de fusil, une vengeance pour laquelle il purge une peine de cinq ans d'emprisonnement. Christine Villemin, la mère de Grégory, sera soupçonnée à son tour et fera de la prison, avant d'être innocentée. Aujourd'hui, le nom de l'assassin du petit Grégory n'est toujours pas connu et Murielle Bolle, qui clame l'innocence de Bernard Laroche, a sa mort sur la conscience.

La mort de Grégory, j'y pense tous les jours

Trois décennies plus tard, Murielle Bolle tente d'avancer, comme elle l'explique dans une interview pour le Elle. Aujourd'hui âgée de 49 ans, elle puise son bonheur dans sa vie de famille. Devenue maman pour la première fois à 20 ans, elle a deux fils aînés, Fabien et Johnny, nés d'une première union. Elle a ensuite refait sa vie avec un autre homme, Yannick, avec lequel elle a eu un petit dernier âgé de 16 ans également baptisé Yannick, "Titi" pour les intimes.

Quittée par son compagnon lors de son passage en prison l'année dernière, où elle est restée 38 jours avant d'être placée en liberté surveillée, Murielle Bolle assure qu'elle s'est consolée en pensant à ses enfants mais surtout à sa petite-fille de 2 ans. "La prunelle de mes yeux", souffle-t-elle. Grand-mère comblée, elle est aussi fière de son benjamin qui "veut être chauffeur routier". Plus que toute autre chose, Murielle Bolle aspire à une vie "tranquille". "J'ai seulement envie de passer du temps avec ma famille et ma petite-fille", ajoute-t-elle. Quant au responsable de la mort de Grégory Villemin, elle espère qu'il ou elle sera débusqué(e). "J'y pense tous les jours. Tant qu'on n'aura pas trouvé le monstre qui a fait cette horreur, qui a enlevé la vie à un petit gosse innocent, on ne retrouvera jamais la paix", a-t-elle conclu.

L'interview de Murielle Bolle est à retrouver dans son intégralité dans le magazine Elle en kiosque le 9 novembre 2018