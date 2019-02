Murray Head remarié à 72 ans : Le chanteur a dit oui à Linda

Certains se sont fiancés le jour la Saint-Valentin, d'autres sont allés encore plus loin en passant devant le maire. Murray Head fait partie de ces audacieux.

Ici Paris révèle dans son édition du 20 février 2019 que le chanteur britannique de 73 ans s'est marié le 14 février 2019, et bien qu'il soit un grand amoureux de la France, c'est dans sa ville natale de Londres que l'interprète de l'inoubliable Say It Ain't So Joe a épousé Linda, styliste de profession.

En couple depuis bientôt vingt ans, les amoureux possèdent une maison à Navarrenx, dans les Pyrénées-Atlantiques, une bâtisse datant de 1650 qu'ils ont retapée ensemble et pour laquelle ils ont eu un véritable coup de foudre.

Marié une première fois à Susan Ellis Jones, de 1972 à 1992, Murray Head a eu deux filles de cette première union : Katherine et Sophie. Toutes deux étaient présentes à Londres pour le remariage de leur papa.

Avec plus de cinquante-cinq ans de carrière à son actif, Murray Head reste un passionné de scène. Le chanteur se produira le 7 mars prochain à Feytiat (Haute-Vienne) et le 8 à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret).