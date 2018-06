Mylène Farmer : L'icône dévoile un mystérieux message en plein live à Nîmes...

Vendredi 8 juin 2018, l'événement était sur TF1 avec la nouvelle édition de La chanson de l'année présentée par Nikos Aliagas. A cette occasion, les 12 000 spectateurs rassemblés dans les Arènes de Nîmes ont pu applaudir une star très rare à la télévision, Mylène Farmer.

En effet, lors de ce show diffusé en direct durant lequel les Français devaient élire leur "chanson de l'année" parmi une pré-sélection de dix hits du moment, l'icône aujourd'hui âgée de 56 ans est montée sur scène peu après 23h pour entonner son nouveau single Rolling Stone. "C'est un moment fort de la soirée, une icône de la chanson française, une diva de la pop qui fait son grand retour cette année. Trente millions d'albums vendus, un univers qui n'appartient qu'à elle, une personnalité inimitable, un talent pur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Mylène Farmer !", c'est avec ces mots choisis que la star a été annoncée par le maître de cérémonie.

Accompagnée de ses danseurs, la star qui cultive le mystère a aussitôt livré une performance léchée dont elle a le secret. Comme à chaque prestation sur ce nouveau single, Mylène et ses danseurs ont aussi dévoilé un message à l'aide de lettres estampillées dans leur dos... "N'oublie pas", pouvait-on lire ce vendredi soir. Lors de la finale de The Voice en mai dernier, c'était le mot "Désobéissance" qui avait été dévoilé. La star tease-t-elle les titres de son nouvel album ? L'avenir nous le dira...

Pour rappel, au terme de la compétition et après un show époustouflant de près de 3 heures – produit par DMLS TV –, c'est Kendji Girac qui a été désigné grand vainqueur par le public grâce à son nouveau titre Maria Maria. La star de 21 ans révélée par The Voice 3 avait déjà remporté deux fois la compétition par le passé, en 2015 avec Andalouse et en 2016 avec Me Quemo... Un succès qui, à l'instar de celui de Mylène Farmer, ne se dément pas au fil des années.