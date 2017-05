Alors que son nouveau film, Incident in a Ghost Land de Pascal Laugier, ne sera pas diffusé au cinéma avant plusieurs mois, Mylène Farmer a tout de même accepté de sortir de sa réserve pour donner quelques nouvelles.

Interrogée par Gala, la chanteuse a longuement évoqué ce retour dans le monde du cinéma, plus de vingt ans après sa précédente expérience dans Giorgino, réalisé par son ancien compagnon Laurent Boutonnat. Dans Incident in a Ghost Land, elle incarne une mère de famille (dont les filles sont jouées par Crys­tal Reed de Teen Wolf et Anas­ta­sia Phillips de Skins), dont la maison reçue en héritage est hantée par des créatures malfaisantes. En deuil de sa propre maman quelques mois avant le tournage, Mylène Farmer parle pudiquement de cet aspect maternel... "Permet­tez que je ne vous réponde pas direc­te­ment. Chacun d'entre nous est touché par des deuils. J'ai la chance de pouvoir écrire sur 'mes' absents... Sans les nommer... Et de pouvoir, par la magie des mots, aspi­rer un peu du chagrin des autres", dit-elle. Et d'ajouter : "Me glis­ser dans la peau d'une mère prête à défendre ses enfants était un chal­lenge, mais je l'ai fina­le­ment abordé de façon assez natu­relle, instinc­tive."

Mylène Farmer, de son vrai nom Gauthier, a ressenti énormément d'émotions pendant ce tournage puisqu'il s'est déroulé dans le pays de son enfance, le Canada. "J'ai retrouvé la maison de ma petite enfance, à Pier­re­fonds. J'ai pu en redé­cou­vrir l'in­té­rieur, le jardin... Je suis égale­ment reve­nue dans ma première école, tenue par des reli­gieu­ses... Alors que j'em­prun­tais la rue du Belvé­dère, où j'ai grandi, la neige a commencé à tomber. J'étais comme accueillie...", dit-elle.

Thomas Montet