Mylène Farmer : Pourvu qu'elle soit rousse...

Après plus de trois décennies dans le show business, Mylène Farmer suscite toujours autant d'intérêt lorsqu'elle publie un disque. Son 11e album studio, porté par les titres Rolling Stone, N'oublie pas et plus récemment Sentimentale, n'échappe pas à la règle. L'occasion de jeter un oeil dans le rétro et de constater qu'il y a aussi autre chose qui ne change pas : la couleur de ses cheveux. Ginger power !

Si, au naturel, Mylène Farmer est plutôt châtain, lorsqu'elle a commencé sa carrière dans la musique au milieu des années 1980, elle a très vite opté pour le roux. Une couleur "signature" qu'elle conserve encore aujourd'hui. L'interprète de Libertine, C'est une belle journée, Maman a tort ou Les Mots a toutefois traversé les époques en changeant régulièrement de coiffure, certaines étant cultes comme celle qu'elle affichait sur scène lors du Tour 1996. Cette folie capillaire fait partie intégrante du personnage qu'elle a construit, au même titre que son univers sombre ou ses show démesurés, et c'est ce qui plaît à ses fans !

De ses looks de scène à ceux de ses pochettes de disque en passant par son image qui a inspiré jusqu'à Luc Besson pour lui confier un personnage dans Arthur et les Minimoys, retour en images sur les coiffures de la star.

Thomas Montet