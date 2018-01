Mylène Farmer : Son incroyable sosie qui est... un garçon !

Sosie malgré lui, Florian de Souza revendique son look androgyne. "S'il y avait un troi­sième sexe, j'en ferais partie. Je ne veux pas être une femme mais le garçon que je suis aime subli­mer le côté fémi­nin de ma person­na­lité. Je n'en­vi­sage pas du tout de chan­ger de sexe car l'an­dro­gy­nie me va bien. Je me sens bien dans ma peau de cette façon et mon compa­gnon l'ac­cepte", a-t-il expliqué à Nord Eclair.