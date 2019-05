Mylène Jampanoï amoureuse avec Dimitri : les couples déjà au RDV à Roland-Garros

Avec Roger Federer, Rafael Nadal, Jo-Wilfried Tsonga ou encore le duel entre Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert au programme, la journée du mercredi 29 mai 2019 promettait du spectacle à Roland-Garros et les people ne s'y sont pas trompés, présents en nombre dès la première semaine du tournoi du Grand Chelem parisien. Même si certains, venus à deux, avaient par instants la tête, les yeux voire les lèvres ailleurs...

Ainsi a-t-on retrouvé dans les tribunes du court central Philippe-Chatrier quelques couples joliment enamourés, qui ont apprécié collés-serrés les échanges sur l'ocre. Très rares, Mylène Jampanoï et son compagnon Dimitri Stephanides, avec qui elle a un petit garçon qui fêtera en juillet ses 5 ans, faisaient partie de ceux-là : l'actrice dernièrement vue au cinéma dans la comédie Epouse-moi mon pote et attendue dans Made in China (sortie le 26 juin 2019) puis Madame Claude (en cours de production), et le distributeur sont apparus très détendus, à l'instar de l'acteur Zinedine Soualem et sa compagne l'artiste Caroline Faindt, David Douillet et son épouse Vanessa, ou encore Géraldine Maillet et Daniel Riolo. Henri Leconte, habitué du tournoi, était présent avec sa compagne Maria Dowlatshahi.

D'autres duos, amicaux cela, se sont également fait remarquer, à l'image de la chanteuse Jeanne Added et de son ami d'enfance le saxophoniste Thomas de Pourquery, dont la réjouissante complicité a sauté aux yeux dès leur séance photo conjointe au Village de Roland-Garros et à nouveau dans les tribunes. Idem concernant Sandrine Quétier et Julien Arnaud, côte à côte devant les matchs, qu'ils ont commentés avec animation, non loin du chanteur - et auteur - Raphaël, venu avec son fils Roman.

Un autre jour à Roland !