N'oubliez pas les paroles : Aline de retour, la grande annonce de Nagui

Belle surprise pour les téléspectateurs de France 2. Jeudi 29 mars, Aline a fait son grand retour sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, au début du deuxième numéro. Éliminée par erreur le 5 mars dernier, elle a annoncé qu'elle serait de nouveau candidate prochainement.

"Vous savez, le principe est de ne pas se tromper sur les paroles. Il y a des moments où c'est l'inverse, où nous nous trompons sur des paroles. On voulait remettre les choses à leur place avec Aline", a expliqué Nagui dans un premier temps. Il est ensuite revenu sur l'affaire qui a fait grand bruit début mars et a reconnu l'erreur de la production.

"Je dois souligner l'élégance d'Aline car les réseaux sociaux se sont enflammés en disant : 'Elle a été éliminée injustement, ils font exprès pour créer un buzz les salauds.' Si j'avais su, je l'aurais éliminée plus tôt (...). La première a avoir calmé les choses sur les réseaux, c'est Aline", a poursuivi l'acolyte de Michel Cymes. Un fait confirmé par Aline qui a assuré que "ce n'est qu'un jeu et [que] l'erreur [était] humaine".

L'arbitre Cruella a bien entendu présenté ses excuses et lui a fait apporter un énorme bouquet de fleurs. Après quoi, la candidate a assuré qu'elle reviendrait dans N'oubliez pas les paroles dès que son emploi du temps le lui permettrait. Sans surprise, ce n'est pas en tant que Maestro qu'elle fera son come-back comme l'a souligné Nagui, mais en tant que challenger. Dans le cas où elle parviendrait à détrôner le Maestro en place, elle repartirait avec son compteur qui était de 135 000 euros. Une somme qui est déjà sur son compte en banque.

Pour rappel, alors qu'elle interprétait Manhattan-Kaboul de Renaud et Axelle Red, la jeune femme avait chanté "Ils t'imposaient l'Islam des tyrans." Mais, selon Cruella, l'arbitre, il fallait dire : "Ils t'imposaient l'Islam les tyrans." Elle avait donc été éliminée de la compétition. Pourtant, elle aurait dû la poursuivre : certains internautes avaient en effet remarqué qu'Aline n'avait commis aucune erreur et ils avaient crié au scandale. Une polémique qui a poussé la production a s'exprimer sur les réseaux sociaux. Elle avait reconnu son erreur et avait promis qu'Aline pourrait faire son retour si elle le voulait.