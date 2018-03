N'oubliez pas les paroles : Aline éliminée par erreur, la prod "rouge de honte"

Grosse surprise pour les téléspectateurs de France 2, lundi 6 mars. Aline Impieri, 14e plus grande Maestro du jeu, a été éliminée de N'oubliez pas les paroles face à Mylène. Et pourtant, elle n'aurait pas dû quitter le programme.

Le jour du tournage (l'émission n'est pas diffusée en direct), les jeunes femmes devaient interpréter un titre identique en essayant de le chanter le plus longtemps possible sans faire la moindre erreur dans les paroles. Elles ont notamment interprété Manhattan Kaboul, chanté initialement par Axelle Red et Renaud. Et Aline a été stoppée après avoir prononcé les paroles suivantes : "Ils t'imposaient l'Islam des tyrans." La raison ? Selon Cruella, l'arbitre, il fallait dire : "Ils t'imposaient l'Islam les tyrans."

Sa concurrente étant en avance au niveau des points, Aline a été éliminée de N'oubliez pas les paroles et est repartie avec 135 000 euros de gains... alors qu'elle aurait dû poursuivre l'aventure. Certains internautes ont en effet remarqué qu'Aline n'avait commis aucune erreur. L'un d'eux a même publié une photo du livret du disque afin de prouver qu'elle a injustement été éliminée.