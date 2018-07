N'oubliez pas les paroles – Kevin : Ses appréhensions avant son arrivée

Arrivé dans N'oubliez pas les paroles sur France 2 le 29 juin 2018, Kevin est rapidement devenu un candidat redoutable. En effet, en seulement deux jours de compétition, le jeune homme a impressionné Nagui et les téléspectateurs en détrônant la Maestro en place.

Et jeudi 5 juillet, une semaine seulement après son arrivée, Kevin a réussi l'improbable. Il est parvenu à se classer parmi les plus grands Maestros de l'émission en cumulant 143 000 euros de gains. Rien que ça. Un chiffre incroyable en comptant son nombre de participation.

Interrogé par Télé Loisirs, le jeune candidat a exprimé sa joie : "Je suis super content, même si j'intériorise beaucoup sur le plateau. Je ne suis pas du genre à sauter partout ! Je voulais juste être Maestro et gagner un peu d'argent, parce que la vie coûte cher à San Francisco. J'avais surtout une peur : celle de me retrouver dans le fauteuil pour la première émission. Je craignais que ça me stresse. J'appréhendais aussi le fait que la Maestro en place aille jusqu'au bout de sa chanson, et que je n'aie pas l'occasion de chanter lors de C'est la même chanson."

Kevin n'est pas la premier candidat à enregistrer des records mais aucun doute qu'il nous réserve encore quelques surprises, micro en main. Actuellement 14e plus grand Maestro du jeu, il pourrait atteindre le top 10 dès ce vendredi...