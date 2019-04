N'oubliez pas les paroles : une choriste annonce qu'elle est enceinte

Ce mardi 16 avril 2019, une heureuse nouvelle a été annoncée dans N'oubliez pas les paroles (France 2). En milieu d'émission, l'animateur Nagui a évoqué le retour de l'une des choristes du programme : Nathalie. Et cette dernière a révélé qu'elle était enceinte.

"Je salue le retour de Nathalie. (...) Vous aviez vos occupations, il peut y avoir vos tournées et des moments de repos mais à chaque fois on me dit : 'Elle est pas là Nathalie, elle a accouché ?' Non, elle est toujours enceinte, et là comme je la vois, j'espère qu'elle est toujours enceinte", a confié le présentateur de 57 ans. Après avoir demandé quelle était la date du terme, Nagui a appris que c'était prévu pour cette année.

Nathalie en a également profité pour annoncer le sexe de son bébé. "Elle arrive en 2019 et elle arrive même avant les vacances, avant l'été", a conclu la future maman. Elle n'est pas la seule choriste de l'émission à avoir annoncé sa grossesse dans N'oubliez pas les paroles.

Magali Ripoll a donné naissance à son fils Marius en mai 2018. Une maternité sur laquelle elle s'est confiée à plusieurs reprises. "C'est un petit patapouf de huit kilos. Il mange bien, il dort bien... C'est le bébé le plus cool de la terre. J'ai eu la chance d'avoir une petite fille [Margot, 6 ans, ndlr], qui était un bébé cool, je pensais que ce serait l'inverse avec le deuxième. Mais pas du tout ! Je reçois énormément de cadeaux pour lui, de la part des gens qui regardent l'émission. Je voudrais les remercier ici", avait-elle notamment confié à Télé Loisirs après qu'on lui a demandé comment se portait son fils.