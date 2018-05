N'oubliez pas les paroles : Une choriste phare de Nagui quitte l'émission !

Les téléspectateurs de N'oubliez pas les paroles (France 2) vont être déçus ! Le 29 mai 2018, Nagui a annoncé une mauvaise nouvelle. En effet, le présentateur de 56 ans a confirmé le départ de l'une de ses choristes.

C'est Karen Brunon qui a donc décidé de quitter N'oubliez pas les paroles alors qu'elle officiait depuis 2015. "Sur ces notes de violon, je voudrais que vous réserviez une ovation à Karen qui attend... un album. Qui va le préparer. Et qui donc va partir vers de nouveaux horizons et ce sera sa dernière", déclarait Nagui. Sous les applaudissements du public, la violoniste a remercié ses camarades qui vont "lui manquer". Elle s'apprête à s'envoler pour le Japon afin de finaliser son album (qui sortira en France) et pour préparer une tournée.