Nabilla, amoureuse et impatiente : "J'attends que Thomas me demande en mariage"

Après la sortie de son nouveau livre intitulé Inclassable le 24 mai dernier aux éditions Michel Lafon, Nabilla Benattia (25 ans) multiplie actuellement les prises de parole pour en faire la promotion. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la petite amie de Thomas Vergara a d'ailleurs fait une déclaration étonnante !

Qu'on se le dise, Nabilla n'attend en effet que le feu vert de son amoureux pour convoler enfin en justes noces. "J'aimerais me marier. Mais Thomas ne m'a pas demandé. J'ai un côté 'tradi' : pour moi, c'est au garçon de faire sa demande. Du coup, j'attends", a lancé Nabilla histoire de donner des idées à son Tommy.

Ce n'est toutefois pas la première fois que la star de télé-réalité effleure ce sujet. Interrogée récemment par le magazine Public, Nabilla avait commenté avec plus de recul : "Il n'y a pas de mariage pour l'instant. On y réfléchit et tout... Moi, ça m'emballe. Pas demain, mais dans un futur proche."

C'est également au cours de cet entretien que l'ex-bimbo avait dévoilé son intention de quitter Londres - où elle s'était installée il y a quelques mois - afin de tenter sa chance à Los Angeles. "Thomas est amoureux de Los Angeles, et moi aussi ! C'est l'avenir. Tenir un blog, ça peut se faire partout. Je ferai des plus belles photos là-bas. Londres, c'est génial mais il fait froid et gris. On a envie de soleil ! Ça joue tellement sur le moral... Et à Paris, je n'ai plus rien à faire même si j'ai un gros projet télé à la rentrée. Ça ne sera pas incompatible", avait-elle expliqué.

Allez Thomas, on se lance !