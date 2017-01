Nabilla assagie : Comment la starlette a retravaillé son image en 2016

Il y a quelques mois encore, lorsque l'on évoquait le succès de la télé-réalité ou les scandales de ses personnages phares, le prénom de Nabilla ressortait forcément. Aujourd'hui beaucoup moins. Confrontée à la justice après le fameux épisode du coup de couteau dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014, qui l'a conduite en prison plusieurs semaines, la compagne de Thomas Vergara a entrepris de retravailler totalement son image. Un processus poussé à son paroxysme en 2016. Voici les recettes du succès de son changement d'image.

La sortie de son autobiographie

Nabilla a commencé l'année 2016 avec un projet inattendu : la sortie d'un deuxième livre, une autobiographie intitulée Trop vite. La starlette a confié la rédaction de son manuscrit confessions à l'écrivain et journaliste, Jean-François Kervéan, connu pour avoir été le "colla­bo­ra­teur litté­raire" de l'anima­teur Michel Drucker, du chan­teur Hervé Vilard, mais aussi de... Loana. C'est en effet lui qui se cachait derrière Elle m'appelait Miette, qui s'était vendu à près de 100 000 exemplaires en 2001.

Annoncé pour le 14 avril, le livre de 300 pages sorti chez Robert Laffont n'avait pas tardé à être dévoilé par extraits. Les premières lignes notamment : "Je ne me plains pas, j'explique. Je réfléchis – un petit peu. J'ai 24 ans, quand je me regarde dans une glace, je vois une fille jeune, mais derrière mon image, j'ai l'impression d'être beaucoup plus vieille. Ce que j'ai vécu, je veux le raconter. Dire enfin ma pensée, mon ressenti. Reprendre le contrôle de ma vie."

Une promotion millimétrée

Lancée dans un nouveau tourbillon médiatique, Nabilla entame alors une promotion soigneusement programmée. Impossible d'échapper à la sortie de son autobiographie, l'ex-candidate des Anges de la télé-réalité est partout.

Son interview la plus forte reste sans aucun doute celle accordée au magazine Sept à huit de TF1 le 10 avril 2016. Interrogée par le spécialiste du portrait Thierry Demaizière, elle laisse place à l'émotion (avec sincérité ?). La voix tremble, les yeux rougissent, les larmes coulent... Nabilla revient sur cette nuit du 6 au 7 novembre 2014 où tout a basculé, sur la jalousie de son compagnon Thomas Vergara et sur la manière dont ce fait divers a renforcé leur couple. Un mois après cette interview, Nabilla passait devant le juge. Elle est condamnée à 24 mois de prison dont 6 mois ferme par le procureur du tribunal correctionnel de Nanterre le 19 mai 2016, et pourra aménager ses 6 mois ferme en travaux d'intérêt général.

Un changement de look

Bye bye les talons de 12 centimètres et les tenues provocantes, Nabilla a depuis totalement retravaillé son apparence. C'est avec l'aide de sa styliste qu'elle a adouci son image, avec succès. Nous l'avions d'ailleurs rencontrée en avril dernier.

Marion nous avait détaillé ce changement radical réalisé pour la promotion de Trop vite. "Des baskets, des jeans, un look plus cool mixé avec des codes chic pour éviter le côté trop 'teenager', évoquait-elle. Rien de figé et surtout, pas d'uniforme."

Nabilla s'était bien fixé comme objectif de véhiculer une nouvelle image en changeant de style, celle "d'une fille dans l'air du temps, qui a mûri, qui a compris que tout ne se joue pas avec une jupe mini et un décolleté plongeant. Et qu'elle a beaucoup d'autres choses à offrir que des looks tape-à-l'oeil. Comme c'est une fille très curieuse, je pense que ça lui plaît d'essayer de nouveaux styles. Comme toutes les filles de son âge, elle est entre deux périodes de sa vie, et je pense que ça explique aussi pas mal de choses dans les changements de looks qu'elle opère."

La transformation est aussi passée par un renouveau capillaire. Fini les couleurs foncées, elle a apporté de la luminosité.

Un déménagement à Londres

Beaucoup trop connue en France, Nabilla n'avait qu'un rêve : pouvoir se promener incognito. Ce rêve, elle l'a réalisé cette année en déménageant à Londres avec Thomas Vergara. "On part s'installer à Londres ! C'est à côté et les gens me connaissent un peu moins là-bas. Et puis, je rêve de prendre le métro ! Ça ne me ferait pas de mal de retrouver une vie normale et surtout de me déplacer incognito", avait-elle confié à Public quelques jours avant le grand départ.

Les tourtereaux n'ont pas tardé à trouver leurs repères, profitant d'une nouvelle vie empreinte de liberté. Shopping, balades en amoureux... Aucun dérapage pour le duo choc, pour le moment.

Mais Nabilla reste quand même Nabilla...

Elle a beau soigner beaucoup plus sa communication, avoir changé de look, et avoir déménagé, Nabilla a toujours de la repartie. Les punchlines, elle adore ça. La preuve avec sa réaction à la suite du terrible braquage dont Kim Kardashian a été victime en octobre dernier. Ligotée par de faux policiers, la femme de Kanye West s'est fait dérober pour plusieurs millions de bijoux.

Face à la détresse de Kim Kardashian, Nabilla avait choisi de se moquer. "C'est triste pour elle, ça doit être chaud de se faire ligoter. Mais je me suis surtout dit qu'ils devaient avoir une super longue corde pour ligoter tout son corps !", ironisait-elle dans Public, allant même jusqu'à critiquer celle qui était son idole. "Je ne suis plus fan aujourd'hui. Je trouve qu'elle est entrée dans un genre de vulgarité. Au début, quand on est jeune, c'est normal d'être un peu vulgaire car on essaie de mettre en avant ses atouts et on n'en a pas forcément d'autres que le physique... Mais à 35 ans, avec deux enfants, elle devrait devenir un peu plus classe et oublier le trashy qui montre tout !", expliquait-elle. Non mais allô, quoi !

Olivia Maunoury