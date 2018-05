Nabilla : Baisers sur les marches avec Thomas, elle se la joue Mireille Darc

Cela fait déjà que 24 heures que Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont sur la Croisette. Le 14 mai 2018, les deux tourtereaux ont pris part à une soirée privée à la Villa des Amandiers organisée à l'occasion du 71e Festival de Cannes. Ce 15 mai, ils étaient sur le plus prestigieux des tapis rouges pour la montée des marches tant attendue de Solo : A Star Wars Story, le 11e film de la saga initiée par George Lucas.

Nabilla et son chéri sont arrivés en couple et ont posé ensemble devant les photographes, immortalisant leur passage d'un baiser aussi tendre qu'adorable, au milieu des marches. Mais il n'y a pas que leur jolie complicité qui a aimanté les regards. En effet, les amateurs et critiques de red carpet ont pu apprécier la tenue de la belle Nabilla... et elle a frappé fort !

Cette fois-ci, pas de sein dévoilé par inadvertance pour l'ex-star de télé-réalité, qui n'en a pas moins été glamour. C'est le haut de ses fesses que Nabilla a révélé cette fois-ci dans une sublime robe scintillante (et légèrement transparente) dont la forme, dans le dos, n'était pas sans rappeler la fameuse robe noire Guy Laroche que Mireille Darc, au top de sa sensualité, portait face à Pierre Richard dans Le grand blond avec une chaussure noire.

Quarante-cinq ans après la sortie de ce film culte d'Yves Robert, Nabilla fait revivre à sa manière l'érotisme de cette scène culte. Et on ne va pas se mentir, la jeune femme à la chute de reins fatale n'a pas raté son coup.