Nabilla Benattia attaquée par Yann Moix : Sa réponse cash !

Nabilla Benattia était en colère !

Samedi 2 décembre 2017, Laurent Ruquier présentait une nouvelle émission d'On n'est pas couché (France 2). Parmi ses invités, le public a pu retrouver Pierre Palmade, venu assurer la promotion de son spectacle Aimez-moi. Et, dans l'un de ses sketchs dont un extrait a été diffusé, on découvre que son personnage a bien du mal à voir quel est son malheur le plus important. Une situation qui a inspiré une blague un peu limite à Yann Moix : "Prenez une fille comme Nabilla. Le XXIe siècle, c'est une société où si vous annoncez à Nabilla que sa mère est morte, elle est très très triste mais si vous lui annoncez que son compte Facebook est bloqué, elle se suicide."

Si elle n'a pas visionné la séquence en direct, la compagne de Thomas Vergara a été mise au courant par ses petits shampoings (le surnom qu'elle donne à ses fans) sur les réseaux sociaux. Sans surprise, elle n'a pas tardé à crier sa colère sur Twitter. "@ruquierofficiel petit ménopausée dit a ton chien frustré qu'il parle pas des mamans car ça blesse des gens... ( pas moi je suis blindée contre les cons)." Nabilla Benattia a également expliqué que le chroniqueur lui avait manqué de respect et que c'était blessant.

"Quand ça me concerne, j'ignore les cons. Ça va faire bientôt sept ans que j'ignore les cons. Mais quand ça touche à ma famille, ça, je n'accepte pas", a-t-elle ajouté, avant d'assurer qu'elle ne viendrait jamais sur le plateau d'ONPC.