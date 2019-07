Nabilla Benattia enceinte d'un garçon : "La lignée Vergara est assurée"

Nabilla Benattia est à l'honneur dans le magazine Paris Match de ce jeudi 11 juillet 2019. Enceinte de son premier enfant, l'ancienne star de télé-réalité a fait le bilan sur sa nouvelle vie ainsi que sur sa première grossesse tant désirée.

La belle brune de 27 ans et Thomas Vergara ont profité de cette interview pour officialiser le sexe de leur bébé. Leurs fans ont donc appris qu'ils accueilleraient un petit garçon en octobre prochain, une immense joie pour les futurs parents. "Jusque-là, avec mon frère et ma soeur, mes parents n'avaient eu que des petites-filles. La lignée Vergara est assurée avec ce petit prince", a précisé le brun de 32 ans. Et son épouse Nabilla de poursuivre : "Je vais avoir deux garçons à la maison pour me traiter comme une reine. Et puis j'ai hâte d'entendre de nouveaux compliments. Cette fois, ce sera : 'Comme tu es belle maman.'"

Cette nouvelle aventure leur a une fois de plus donné l'envie de changer de vie. Nabilla Benattia et Thomas Vergara souhaitent quitter Londres, ville dans laquelle ils se sont installés en 2016, avant d'emménager à Dubaï. La businesswoman souhaite que son fils aille dans une école anglaise et qu'il ait la meilleure éducation possible. "J'aurais moins souffert si j'avais trouvé les mots pour me défendre. S'il y a quelque chose que je veux offrir à mon enfant, c'est ça : qu'il prenne plaisir à apprendre, à faire des études. Je l'aiguillerai tout doucement", a-t-elle analysé.

Nabilla et Thomas, leur envie de bébé

C'est à l'été 2018 que Nabilla et Thomas ont pris la décision d'essayer d'avoir un enfant. Ils ont senti qu'ils avaient la "sérénité et la stabilité" qu'ils recherchaient dans leur vie pour fonder une famille. "On a beaucoup de principes et de valeurs, de plus en plus avec le temps. Chez nous, ça ne va pas dans tous les sens. On marche au respect. On est droits", a expliqué la future maman.

Ils en ont fait du chemin en effet depuis leur rencontre sur le tournage des Anges 5, en 2012. Lui avait l'image de l'homme un peu séducteur et elle de la femme enfant bimbo et ingénue. Une étiquette qu'elle a créée afin de se protéger. Ils ont vécu leur relation passionnelle devant les caméras, une histoire d'amour qui les a davantage propulsés sous le feu des projecteurs, en plus du fameux "Non, mais allô quoi" de Nabilla. Du jour au lendemain, leur vie a donc changé du tout au tout. "En France, j'ai été harcelé. Des jeunes se cachaient dans des buissons pour filmer mes allées et venues. Je ne pouvais plus faire un pas sans qu'on me prenne en photo. Mais pour Nabilla, c'était bien pire. Les gens pensent qu'ils ont le droit de la toucher", s'est souvenu Thomas.

Un couple d'entrepreneurs

Très vite, ils ont touché un autre public en montant leur business, une ligne de maillots de bain et de cosmétiques. Un univers bien loin de la télé-réalité dans lequel ils se sentent dans leur élément. "Quand on s'est rencontré avec Thomas, on n'avait rien. On a connu la galère. J'avais 19 ans, lui 24. On passait à la télé, mais on bricolait. Et on était très jeunes et pas pris au sérieux. (...) Avec Thomas, on construit énormément. Poser des fondations prend beaucoup de temps, c'est très lourd, ça fait mal au dos. On a redoré un peu notre image. On inspire plus de respect. (...) Peut-être qu'à 40 ans, on pourra relâcher la pression et souffler", a déclaré Nabilla.

Avec ce beau parcours, parfois semé d'embûches – comment oublier la fameuse histoire du coup de couteau en 2014 ? –, les tourtereaux ont prouvé qu'ils étaient soudés quoi qu'il arrive. Pourtant, le public ne donnait pas cher de leur histoire au départ : "Comme on vient de la télé-réalité, les gens donnaient deux semaines à notre couple." Pourtant, cela fait déjà sept belles années que Nabilla Benattia et Thomas Vergara s'aiment comme au premier jour. Un amour qu'ils ont scellé en mai dernier en se disant "oui" pour la vie et en faisant un enfant. L'année prochaine, un second mariage sera organisé afin qu'ils fassent la fête avec tous leurs proches.

L'intégralité de l'interview de Nabilla Benattia et Thomas Vergara est à retrouver dans le magazine Paris Match du 11 juillet 2019.