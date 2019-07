Nabilla Benattia enceinte de 5 mois : la date de son accouchement dévoilée

Nabilla Benattia et son compagnon Thomas Vergara comptent les jours qui les séparent de leur rencontre avec leur bébé. L'ancienne candidate de télé-réalité, notamment vue dans Les Anges 5 (sur NRJ12, en 2016), est enceinte de son premier enfant. Et mardi 9 juillet 2019, sur Instagram, elle a dévoilé la date de son accouchement à ses fans.

La belle brune de 27 ans a en effet révélé qu'elle était enceinte de 24 semaines et trois jours, soit 171 jours. Il lui reste donc encore 15 semaines et 3 jours de grossesse si elle arrive à son terme qui est prévu le 26 octobre 2019. Nabilla Benattia et Thomas Vergara devront donc se montrer patients avant de faire la connaissance de leur bout de chou, dont on ne connaît pas officiellement le sexe.

Mais le 5 juillet dernier, le futur papa de 32 ans a semble-t-il gaffé sur le sujet. Thomas Vergara a partagé une vidéo sur laquelle on peut l'observer en train de caresser le beau baby bump de la future maman. "Ma puce, il va falloir sortir maintenant !", a-t-il légendé sa publication. Ses abonnés sont donc persuadés que Nabilla Benattia et lui attendent une petite fille.

Pour le moment, les parents préfèrent rester discrets sur le sujet. Autre mystère : la médiatisation de leur enfant. Curieux, un internaute a demandé à Nabilla Benattia si elle comptait publier des photos de son nourrisson dès sa naissance. "Je ne sais pas encore, nous n'avons pas pris la décision, mais une chose est sûre, nous allons le préserver un maximum", a répondu la jeune femme.

En revanche, elle n'a aucun problème à partager les joies et les peines de sa grossesse depuis qu'elle l'a officialisée en avril dernier à l'occasion d'une interview pour Paris Match. La soeur de Tarek Benattia a admis auprès de ses fans qu'elle avait souffert de nausées, qu'elle était fatiguée ou qu'elle avait les hormones en folie. Nabilla Benattia a aussi expliqué que, depuis qu'elle était enceinte, elle avait de nombreux boutons sur tout le corps et qu'elle avait pris (au moins) "15 kilos d'amour".