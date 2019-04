Nabilla Benattia enceinte et stylée en robe moulante : elle partage son bonheur

Lundi dernier, c'est leur arrivée à l'hôtel Sofitel de Beverly Hills que Nabilla Benattia a partagée sur Instagram. Elle a en effet été émue de découvrir que le personnel de l'établissement leur avait réservé une belle surprise : des vêtements et des affaires pour leur bébé. "C'est la première fois qu'on me fait un accueil comme ça dans un hôtel et j'ai envie de pleurer, franchement ils sont adorables ! Comme on ne connaît pas le sexe, ils ont choisi des couleurs mixtes et c'est trop chou, c'est trop mignon, je suis trop contente et je les remercie un million de fois", a confié la jeune femme.

C'est lors d'une interview pour nos confrères de Paris Match que Nabilla et Thomas avaient officialisé la nouvelle. "Depuis octobre, nous calculions tout ! Ça ne marchait pas, nous ne comprenions pas. Nabilla faisait un test de grossesse tous les jours ! Quand c'est enfin arrivé, nous étions comme des fous", avait expliqué le Marseillais. Les amoureux ont aussi dévoilé qu'ils souhaitent partir vivre à Dubaï afin d'offrir une meilleure éducation à leur bébé.