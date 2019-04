Nabilla Benattia enceinte et stylée pour une soirée scandaleuse

Mercredi 24 avril 2019, Nabilla Benattia et son fiancé Thomas Vergara étaient de sortie. Ils étaient attendus au restaurant gastronomique Lasserre, à Paris, pour la promotion du nouveau parfum Scandal de Jean-Paul Gaultier, en collaboration avec Irina Shayk. Choisie pour être le visage de cette fragrance, cette dernière était également présente à cette soirée glamour.

La belle brune de 27 ans – enceinte de son premier enfant – n'a d'ailleurs pas manqué de prendre la pose avec le mannequin de 33 ans. Une photo dévoilée sur son compte Instagram, mercredi 24 avril 2019. On peut donc admirer Nabilla stylée en pantalon à pinces noir et chemisier blanc et noir ample signée Jean-Paul Gaultier. Son beau baby bump est tout de même bien visible dans cette pièce de la collection automne/hiver 2018/2019. À ses côtés, Irina Shayk irradie dans une robe noire fendue et très décolletée qui laisse entrevoir son soutien-gorge.