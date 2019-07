Nabilla Benattia enceinte : le sexe de son bébé révélé par Thomas

Le sexe du bébé de Nabilla Benattia et Thomas Vergara a-t-il été malencontreusement dévoilé, le 5 juillet 2019 ? Les anciens candidats de télé-réalité, notamment vus dans Les Anges, ont pour habitude de partager leur quotidien avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Et, ces derniers temps, c'est la grossesse de la belle brune de 27 ans qui est au premier plan dans leurs stories.

Thomas Vergara n'a pas exemple pas caché sa hâte de faire la connaissance de son bébé en partageant une vidéo sur laquelle on peut l'observer en train de caresser le beau baby bump de la future maman. Et son bonheur est tel que le jeune homme de 32 ans a, semble-t-il, fait une bourde. "Ma puce, il va falloir sortir maintenant !", a-t-il légendé sa publication. Ses abonnés ont donc compris que Nabilla Benattia et lui attendaient une petite fille.

Pour l'heure, les tourtereaux n'ont pas clairement officialisé la nouvelle. Affaire à suivre donc... Autre sujet mystère : la médiatisation de leur enfant. Le 5 juillet, un internaute a demandé à Nabilla Benattia si elle comptait publier des photos de son bout d'chou dès sa naissance. "Je ne sais pas encore nous n'avons pas pris la décision, mais une chose est sûre, nous allons le préserver un maximum", a répondu la jeune femme.

C'est en avril dernier, à l'occasion d'une interview pour Paris Match, que Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont officialisé cette grossesse. La future maman, enceinte de cinq mois, avait ensuite partagé l'avancée des événements sur les réseaux sociaux. Elle a notamment admis auprès de ses fans, sur Snapchat, qu'elle avait des nausées ou les hormones en folie. Et, fin juin, elle révélait avoir pris 15 kilos.