Nabilla Benattia encore taclée par Capucine Anav : "C'est une menteuse"

La guerre entre Capucine Anav et Nabilla Benattia n'a pas pris fin en 2016.

"J'adore Nabilla, c'est une copine, on a fait Les Anges ensemble, je la trouve très drôle. Et c'est vrai qu'hier [dans le prime TPMP! la grande Rassrah, NDLR], je l'ai trouvée très amaigrie, j'ai trouvé qu'elle avait une petite mine. Et j'ai peur que le fait qu'elle revienne devant les projecteurs, ça refasse ce qu'il s'est passé l'an dernier avec son compagnon. Et j'ai surtout peur qu'elle prenne ma place. Je vais pas le cacher, je suis jalouse", confiait la chroniqueuse de TPMP (C8) le 4 novembre dernier. Des déclarations qui avait mis le feu aux poudres entre la bimbo et elle.

Cela n'a pas empêché l'ex-candidate de Secret Story d'attaquer de nouveau sa rivale dans Il en pense quoi Matthieu ?, vendredi 13 janvier. Invitée par Matthieu Delormeau à réagir à sa participation à la série de Netflix Orange Is The New Black ou son retour à la télévision avec sa présumée nouvelle télé-réalité, Capucine a déclaré : "Oui, elle sera dans Orange Is The New Black, c'est une certitude. Après, elle n'aura pas de texte (...). Ce n'est pas nouveau, on connaît Nabilla, on sait que c'est une menteuse. On va le dire clairement ! Comme l'a dit Matthieu, ça fait des années qu'elle doit faire un coup ci, un coup ça... Personnellement, sa télé-réalité ne me manque pas parce qu'à trop en dire et trop en faire, il n'y a plus rien à découvrir sur elle. On connaît tout d'elle, il n'y a plus rien d'intéressant."

Et d'ajouter à propos de son émission Allô Nabilla (diffusée en 2013, sur NRJ12) : "Mais c'était pourri, tu rigoles ou quoi ! Ce n'était que des comédiens, sa meilleure pote n'était même pas sa meilleure amie." Des propos qui devraient faire grincer des dents la petite amie de Thomas Vergara.