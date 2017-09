Nabilla Benattia encore taclée par Matthieu Delormeau : Elle réagit !

Matthieu Delormeau et Nabilla Benattia ne sont pas près d'enterrer la hache de guerre !

À l'occasion de la diffusion de son documentaire La Folle Histoire de TPMP (C8), l'ancien animateur de NRJ12 a accordé une interview à TV Mag. Et il n'a pas échappé à une petite question sur son ennemie jurée. Difficile donc pour lui de s'empêcher de la critiquer : "On N'est pas fâchés mais je ne vais pas mentir, je n'apprécie pas ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Je la connais un peu et je n'aime pas beaucoup la personne. Je n'aime pas l'image qu'elle donne de la télé-réalité et des jeunes filles de son âge. J'ai moyennement apprécié ce côté, il y a le poignard [en référence à l'affaire du coup de couteau datant de novembre 2014, ndlr] et après je reviens avec un bouquin tout en rédemption." Et de conclure : "Ce que j'ai dit là, dans une heure, je pense que je serai insulté avec une faute d'orthographe."

Erreur ! Si Nabilla a bel et bien réagi à ses propos, elle s'est contentée d'un "usant" qui en dit long.