Nabilla Benattia et Thomas soudés malgré les épreuves : Ils fêtent leurs 5 ans

Nabilla et Thomas ont en effet vécu le meilleur, comme le pire. Les amoureux se sont rencontrés sur le tournage des Anges 5, qui se déroulait en Floride. Très vite, le public découvre leur histoire d'amour passionnelle à l'écran et apprendra un an plus tard qu'elle pouvait être destructrice. En novembre 2014, l'affaire du coup de couteau fait la Une de tous les médias.

Mais, malgré cette terrible histoire, Nabilla et Thomas finissent par se retrouver et ne se sont plus quittés. Depuis près d'un an, tous deux vivent à Londres et s'affichent plus amoureux que jamais.