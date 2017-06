Nabilla Benattia et Thomas Vergara seront de retour à la rentrée sur NRJ12 !

Depuis le mois d'avril, des bruits de couloirs l'annonçaient... Maintenant c'est officiel : Nabilla aura de nouveau droit à son show dès la rentrée sur NRJ12.

Ce mercredi 28 juin 2017, lors de la conférence de presse de la rentrée 2017 du pôle TV du groupe NRJ, la chaîne, par la voix de Stéphane Joffre-Roméas, a souhaité lever le mystère sur cette nouvelle émission qui devrait ressembler à l'ancien programme Allo Nabilla, diffusé en 2013 et 2014 et dont elle sera une suite logique. Très prochainement, le it couple de la télé-réalité aura donc droit à son émission intitulée Les Incroyables Aventures de Nabilla.

Dès la rentrée sur nos écrans, Nabilla et Thomas s'envoleront en direction de l'Australie pour un road trip en compagnie de Tarek, le frère de la bombe, et de quelques-uns de ses amis. Et si, pour l'heure, la starlette semble remontée à bloc, elle n'en n'oublie pas ses craintes de se confronter à la nature : "Ça fait peur mais j'ai confiance en la chaîne qui m'a fait connaître." Et son boyfriend Thomas Vergara d'en rajouter une couche : "Ça va être dur de supporter Nabilla dans ces conditions de vie."

Les "petits shampooings" de la Suissesse redécouvriront les aventures de leur idole sur le canal 12 de la TNT dès septembre. Une nouvelle qui ne doit sans doute pas enchanter son ancien collègue Matthieu Delormeau...