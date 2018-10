Nabilla Benattia mannequin : "Un très très bon souvenir" pour Jean-Paul Gaultier

En 2013, alors qu'elle est au sommet de sa carrière dans le milieu de la télé-réalité, Nabilla Benattia s'essaye à un nouvel exercice, celui du mannequinat. En effet, à l'occasion de son défilé de mode Haute-Couture Automne/Hiver 2013-2014, Jean-Paul Gaultier fait appel aux services de la starlette. Dans une robe sulfureuse, féline et glamour, Nabilla avait fait une arrivée remarquée dans la mode.

Cinq ans plus tard, la chérie de Thomas Vergara a parcouru du chemin et a bien changé. Malgré tout, le créateur de 66 ans n'a pas oublié la belle brune et ne tarit pas d'éloges à son sujet. Lors d'une Interview sans filtres pour nos confrères de Télé-Loisirs, Jean-Paul Gaultier assure garder "un très très bon souvenir" de cette période avec celle qu'il avait déjà repérée dans les émissions de télé-réalité : "Je me disais qu'elle était quand même pas mal, j'aimais bien son physique, elle me fait penser à une nouvelle Farida [Khelfa, ancien mannequin et égérie Jean-Paul Gaultier, ndlr]."

S'il a essuyé de nombreuses critiques pour ce choix atypique, même "au sein de sa propre maison" comme il l'explique, le créateur n'a jamais regretté d'avoir fait de Nabilla son égérie le temps d'un défilé : "Je trouvais au contraire qu'elle faisait très 'Gaultier'. Elle a un physique absolument magnifique mais en plus c'est une personnalité, c'était ça surtout que je voyais en elle. (...) Naturellement elle est faite pour ça." Voilà qui devrait faire plaisir à la principale intéressée !