Nabilla Benattia torride : Elle pose avec une ancienne Miss Univers !

Nabilla Benattia n'a pas fini de poser avec des stars internationales. L'ancienne candidate de télé-réalité et son compagnon Thomas Vergara sont actuellement à Kotor Bay, au Monténégro. Tous deux profitent du soleil, mais pas que...

Nabilla s'y est semble-t-il rendue afin de faire une séance photo pour la marque Revolve. A cette occasion, la belle brune a croisé... Olivia Culpo (Miss USA 2012 et Miss Univers 2012). Sans surprise, elle n'a pas manqué d'immortaliser ce beau moment. Sur l'une des photos, on peut les admirer toutes les deux, en maillot de bain. L'une porte un maillot une pièce très décolleté et la seconde un bikini. Et sur une deuxième, Nabilla et l'ancienne petite-amie de Nick Jonas ont revêtu leurs vêtements sexy.

L'ancienne candidate des Anges n'a bien entendu pas manqué de dévoiler une photo sur laquelle elle prend la pose en solo, dans un petit maillot de bain rose et blanc très échancré. Un plaisir pour les yeux.