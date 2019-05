Nabilla cache son baby bump pour une montée des marches solo à Cannes

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas à Cannes. Cette nouvelle édition du célèbre festival déroule quotidiennement le tapis rouge aux stars de cinéma ainsi qu'à des invités plus inattendus. Ce 22 mai, la future maman Nabilla a ainsi monté les marches lors de la projection du film Roubaix, une lumière.

Installée à Cannes depuis quelques jours – elle a posé ses bagages au chic hôtel cinq étoiles JW Marriott – Nabilla multiplie les sorties. La jolie brune de 27 ans, enceinte de son premier enfant, est apparue sans son mari Thomas Vergara sur le red carpet du Palais des Festivals, lors de la montée des marches du nouveau film d'Arnaud Desplechin. Elle était vêtue d'une longue robe à pois, fendue sur une épaule et avec une ample traîne signée Ali Younes et choisie par son styliste Samuel Sohebi. Une tenue qui cachait habilement son baby bump !

Si l'ancienne vedette de télé-réalité, installée à Londres où elle mène carrière d'influenceuse et de femme d'affaires dans le monde de la beauté, avait opté pour un look plutôt sobre, elle avait en revanche une très jolie coiffure wavy réalisée par Paul Duchemin et un make up impeccable, fruit du travail de Margaux Jalouzot.