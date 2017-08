Nabilla change de look : "Je me sens un peu moche"

Ces derniers jours, Nabilla a dévoilé son tout nouveau look à ses fans. Sur Snapchat, la compagne de Thomas Vergara s'est affichée les cheveux raccourcis et naturels. "Bon les filles, voilà mes cheveux naturels. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai plus du tout envie de mettre quoi que ce soit sur mes cheveux, a-t-elle lâché. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais vraiment je me sens libérée."

Un changement de coupe qui a fait l'unanimité auprès des internautes. Pourtant, de son côté, la jolie brune de 25 ans n'est pas totalement convaincue, comme elle le confie sur Snapchat. "Ça me fait trop bizarre d'avoir les cheveux comme ça. Vous êtes tous là à me dire que ça me va bien. Je garde confiance en moi mais j'avoue que ça me fait un peu bizarre, je me sens un peu moche", avoue alors Nabilla.