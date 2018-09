Nabilla : Décolleté et tenue flamboyante à la Fashion Week, ses fans conquis

Nabilla n'est pas passée inaperçue à la Fashion Week de Paris, qui a débuté le 25 septembre 2018. Jamais sans son compagnon Thomas Vergara, la jeune femme de 26 ans a assisté au défilé Unravel, où elle a misé sur un look qui a attiré tous les regards.

Pour découvrir la collection printemps-été 2019 de la marque (créée par Ben Taverniti, ancien collaborateur du directeur artistique de Moschino Jeremy Scott) dévoilée le 26 septembre dernier, Nabilla a mis la barre très haut. L'ancienne star de la télé-réalité devenue it-girl a jeté son dévolu sur un blazer rouge au décolleté plongeant. Flamboyante, elle avait également misé sur une jupe assortie et sur des cuissardes tape-à-l'oeil.

Nabilla n'a pas manqué de publier sa tenue sensationnelle sur son compte Instagram. Totalement sous le charme, les internautes ont complimenté la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) et ont salué son évolution vestimentaire. "Tu es resplendissante ! Bravo. De plus en plus naturelle. C'est comme ça qu'on t'aime" ; "La coupe, c'est celle qui te fallait depuis longtemps, ça change tout ! Je valide" ; "Ravi de voir ton évolution et ta maturité. Tu es intelligente car tu sais te remettre en cause et apprendre de tes erreurs", pouvait-on lire dans les commentaires.

Une semaine avant, c'est au défilé Versace lors de la Fashion Week milanaise que Nabilla avait brillé. Elle portait, pour l'occasion, un legging moulant aux couleurs de la marque de luxe face à Kendall Jenner, Gigi et Bella Hadid, qui défilaient sur le podium.