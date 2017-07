Nabilla déjà en galère dans son road trip en Australie ? "Je suis au bout"

À la rentrée prochaine, Nabilla et son fiancé Thomas Vergara seront de retour sur NRJ12 dans un "soap aventure" dont le tournage a récemment débuté en Australie.

C'est en marge de ce road trip à la Pékin Express que nous avons eu des nouvelles de l'ex-bimbo le 23 juillet 2017, après qu'elle a pris le temps de souhaiter un joyeux anniversaire à sa maman Marie-Luce sur Twitter ! Alors que cette dernière cherchait à savoir si sa fille chérie ne s'en sortait pas trop mal à l'autre bout du monde, Nabilla n'a pas caché qu'elle avait bien du mal à être privée de son confort moderne. "Je suis au bout", a-t-elle publié.

Interrogée par nos confrères du Parisien avant son départ pour l'Océanie, la star de 25 ans n'avait pas caché qu'elle redoutait un peu ce périple loin de son confort. "Ça va être un vrai challenge humain, surtout pour moi. D'habitude, je pars toujours dans des endroits luxueux et je n'ai jamais fait d'auto-stop, ni dormi chez l'habitant. J'ai peur de péter un câble, de ne pas m'en sortir et de rentrer chez moi. Mais si on s'en sort indemne, ça pourrait aussi solidifier notre couple", indiquait Nabilla.

Pour rappel, lors de ce road trip, Nabilla et Thomas feront une partie de la route (4000 kilomètres de Cairns à Sydney tout de même !) en compagnie de Tarek, le frère de la bombe, et de quelques-uns de leurs amis. Le couple n'aura que 2000 dollars australiens (soit 1335 euros) en poche pour un mois et demi de tournage.

Allez, on serre les dents, Nabilla !