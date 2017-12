Nabilla détrônée par Jessica Thivenin : Comment la star d'Allô a perdu sa place

Non mais allô quoi, Nabilla n'est la plus la personnalité de télé-réalité la plus rentable et la plus populaire ? Il semblerait que oui ! Pour elle, 2017 n'est donc pas l'année de tous les succès.

Entre Jessica Thivenin et Nabilla Benattia les annonceurs ont fait leur choix. Au mois de mars, le magazine Public a fait cette sacrée révélation, la compagne de Thomas Vergara n'est plus celle qui attire le plus les annonceurs pour faire des placements produits ni celle qui est la plus bookée pour des prestations en boîte de nuit.

Jessica, la star Les Marseillais (W9) et actuelle compagne de Thibault Kuro gagnerait 24 000 euros par mois alors que Nabilla en empocherait 6 000 euros, soit quatre fois plus. Selon certaines sources du magazine, Nabilla et son erreur de parcours qui l'a fait passer par la case prison a eu des répercussions sur ses cachets. Les marques seraient plus frileuses de s'associer à elle.

A l'inverse, Jessica, coqueluche des adolescents, attire énormément les enseignes et tout ce qu'elle sponsorise se transforme en or.

Pire, sur Instagram, Jessica Thivenin est à présent plus suivie que Nabilla avec 2,8 millions d'abonnés contre 2,7. Précisons tout de même que sur Twitter la blonde ne dépasse pas le million contrairement à la brune qui compte 2,6 millions de followers.

Il faut donc croire que la Marseillaise a détrôné l'icône même si cette dernière continue de cartonner avec, notamment, la publication de son livre. Si Nabilla n'avait pas été emprisonnée et si elle ne s'était pas exilée à Londres pour mener une vie plus tranquille, qui c'est, tout aurait peut-être été différent...