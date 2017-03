Nabilla détrônée : Une star des Marseillais plus rentable qu'elle !

Entre Jessica Thivenin et Nabilla Benattia, les annonceurs ont fait leur choix.

À la suite de son fameux "Non mais allô quoi" prononcé dans Les Anges 5, en 2013, la compagne de Thomas Vergara est devenue LA starlette de télé-réalité à démarcher pour faire le promotion de produits sur les réseaux sociaux ou des prestations en boîte de nuit. Mais au fil des années, nombreuses sont les candidates à avoir réussi à se démarquer, parmi lesquelles Jessica. Son physique de rêve, sa joie de vivre ou encore sa capacité à sortir dix phrases cultes à la seconde dans Les Marseillais (W9) ont séduit de nombreux téléspectateurs fans de télé-réalité et d'annonceurs.

La petite amie de Nikola Lozina est en outre devenue la personnalité la plus bankable de France, comme le révèle le magazine Public en kiosques ce vendredi 3 mars 2017. Quand Jessica empoche 24 000 euros par mois, Nabilla ne gagne "que" 6 000 euros par mois. Un fait pas vraiment surprenant pour Florence Fayard, la productrice des Marseillais : "Les ados s'identifient à elle parce qu'elle ne triche pas, c'est quelqu'un de très généreux et sincère. Jessica, ce n'est pas seulement un physique extrêmement identifiable, c'est aussi une girl next door très accessible qui n'a rien de hautain."

Une autre source a expliqué ce revirement de situation par le comportement de Nabilla : "Elle se surévalue financièrement. Ensuite, parce qu'elle exige de faire les campagnes avec Thomas et qu'elle publie ses posts sponsorisés à des heures où les gens dorment, ce qui limite leur impact commercial. Et depuis l'histoire du coup de couteau, les marques ne veulent plus trop associer leur image avec elle, c'est trop trash."

Pour sa part, Magali Berdah, patronne de Shauna Event's (une agence de conseil en communication digitale spécialisée sur les réseaux sociaux), a assuré que le fabriquant d'une brosse à cheveux lissante avait été submergé de commandes après que Jessica en avait fait la promotion sur les réseaux sociaux : "Il a dû faire changer ses serveurs pour absorber le trafic généré sur son site. Aujourd'hui, l'ensemble de son activité repose quasi exclusivement sur l'image de Jessica."

On lui souhaite que cela dure.