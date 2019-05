Nabilla dévoile des photos de mariage et fait une déclaration à Thomas

Le 7 mai 2019, on apprenait que Nabilla Benattia et Thomas Vergara s'étaient finalement mariés à Londres après six ans d'amour.

Ce 28 mai, l'ex-star de télé-réalité – devenue une véritable businesswoman ! – enceinte de son premier enfant a voulu revenir sur cet événement majeur sur son compte Instagram. En légende de deux photos de son mari et elle en train d'officialiser leur amour, Nabilla a écrit : "Je t'aime, merci d'être aussi gentil et patient même si c'est pas toujours facile en ce moment... #engagement #pourlavie." Très vite, la publication a attiré plusieurs centaines de milliers de likes et d'innombrables commentaires. L'ex-Miss France Malika Ménard, visiblement touchée par cette déclaration, a notamment publié un coeur dans les commentaires.

Pour rappel, le 20 mai, Nabilla émouvait ses fans en dévoilant sur Snapchat qu'elle avait senti son bébé bouger pour la première fois. La belle brune, qui avait illuminé Cannes quelques jours plus tôt, avait alors lâché : "Je suis juste trop contente, car je commence à sentir mon bébé qui bouge. C'est trop mignon (...) Je lui ai demandé de donner un coup de pied si c'est une fille et deux coups de pied si c'est un garçon. Mais il n'a pas répondu." Patience Nabilla !

La veille, Nabilla postait un autre cliché d'elle prenant la pose avec son ventre arrondi. "Qui que tu sois on t'aime déjà tellement... #petitnous", écrivait-elle en légende.