Nabilla dévoile le visage de son père Khoutir : Un air de famille ?

Pendant des années, Nabilla a été "la honte" de son papa Khoutir Benattia. Aujourd'hui, père et fille ont renoué et semblent même inséparables. Sur Instagram, la jolie brune a alors posté une photo d'elle petite, accompagnée de son frère Tarek et de leur père.

"Après tout ce temps, mon papa m'autorise à mettre une photo de lui. Je l'aime tellement et je lui ressemble tellement, a-t-elle avoué. Je suis contente qu'on se soit retrouvés. Je l'aime plus que tout au monde. Et au cas où vous ne l'auriez pas reconnu, la petite personne sur ses genoux, c'est Tarek."