Nabilla en road trip : Son salaire incroyable révélé !

Après un moment d'absence, Nabilla a fait son grand retour à la télévision. En effet, depuis le 28 août, elle est la star d'une nouvelle télé-réalité sur NRJ12 : Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie. Le couple, accompagné d'amis et notamment de Tarek le frère de la brunette, sillonne le pays à bord d'un van dans le but de rejoindre Sydney. Un road trip sans aucun confort. Mais quel est le salaire de Nabilla pour ce tournage ?

Mercredi 6 septembre 2017, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Maxime Guény a répondu à la question. Alors que Valérie Benaïm se demandait pour quelles raisons la jeune femme s'illustrait de nouveau dans une télé-réalité, le chroniqueur de Cyril Hanouna a donné une explication. "Elle a touché entre 200 000 et 300 000 euros", a-t-il alors lancé. De son côté, Benjamin Castaldi a précisé que la compagne de Thomas Vergara avait coproduit le programme.

Pour rappel, Nabilla avait déjà révélé combien ses différentes activités lui rapportaient. En 2015, lors d'un entretien accordé à Frédéric Beigbeder pour le magazine Lui, elle avait avoué que Blooshop, sa marque de vêtements, lui rapportait "plus de 100 000 euros par mois". Et, dans son ouvrage intitulé Trop vite, Nabilla indiquait toucher 400 euros pour chaque participation à Touche pas à mon poste en tant que chroniqueuse, soit "à peine le prix d'une paire de Louboutin".