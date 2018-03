Nabilla en route vers le mariage : Sa robe de mariée trouvée aux Etats-Unis...

Nabilla est plus que jamais en route vers le mariage !

Vendredi 16 mars 2018 dans Touche pas à mon poste sur C8, la chroniqueuse Magali Berdah indiquait à Cyril Hanouna que la star de 26 ans était actuellement à Miami pour une très bonne raison : elle fait des essayages pour sa robe de mariée.

"Est-ce que vous savez ce que Nabilla est partie faire aux Etats-Unis ? Elle a annoncé récemment qu'elle avait envie de se marier avec Thomas. En fait, elle est partie essayer sa robe de mariée à Miami. Elle a repéré un créateur qui est sur place, elle est allée dans son showroom avec Thomas", a révélé la chroniqueuse très proche des candidats de télé-réalité.

Le 28 février dernier, Magali Berda abordait déjà le sujet du mariage de Nabilla et Thomas en présence de la jolie brune. Sur Snapchat, la star confiait à la chroniqueuse de TPMP et femme d'affaires à la tête de l'agence de Celebrity Marketing Shauna Events : "Le mariage, c'est sûrement cette année. Il en a envie, j'en ai envie et donc je vais tout faire pour que ça se passe cette année, quitte à lui demander. En 2018 y'a plus vraiment de 'Tu me demandes ? Je te demande ?', je serais capable de le demander en mariage. Je ne sais pas si on va faire un immense mariage ou un truc à la Emily Ratajkowski en petit comité. Faut voir, peut-être qu'on le fera d'un coup comme ça ! J'aime bien moi les trucs un peu dernière minute...", avait-elle expliqué avec le sourire.

2018 promet d'être une année mémorable pour Nabilla !