Nabilla en vacances à Dubaï : Ses photos font polémique, elle riposte !

Sur Snapchat, la jolie brune a répondu à ces attaques. "Je trouve que la photo est très mignonne, a-t-elle lancé. Je pense être une fille droite, une fille sérieuse, une fille qui gagne sa vie par ses propres moyens." Et de s'agacer un peu plus : "Allez tailler les filles qui ne se respectent pas, qui font des trucs chelou, qui passent de mec en mec. Allez tailler ce genre de meuf là, mais s'il vous plaît, laissez-moi tranquille parce que ça me fatigue."

Dans la foulée, Nabilla a écrit sur Twitter ne pas comprendre "ce qu'il se passe" avec sa photo Instagram, pointant un "débat pour rien".

En août 2016, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste avait déjà été la cible de critiques. Alors qu'elle était en vacances au Brésil, elle avait alors partagé quelques photos d'elle en bikini. Des clichés qui avaient dès lors été jugés "trop sexy". "Il n'y a qu'en France que ça choque de faire des photos avec des maillots", avait-elle déjà déploré à l'époque.